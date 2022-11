L'homosexualité toujours proscrite dans de nombreux pays

L'homosexualité reste proscrite et réprimée dans de nombreux pays d'Afrique et du Moyen-Orient.

Singapour qui a révoqué mardi une loi pénalisant l'homosexualité, rejoint les quelque 125 pays dans le monde ayant légalisé les relations sexuelles entre personnes de même sexe.

Mais si elle est pleinement acceptée dans certains pays - plus d'une trentaine reconnaissent notamment le mariage homosexuel - elle reste proscrite et durement réprimée dans beaucoup d'autres, notamment en Afrique et au Moyen-Orient.

Un crime passible de la peine de mort

Selon le rapport publié en décembre 2020 par l'Association internationale des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexes (Ilga), les relations entre personnes de même sexe sont réprimées par la loi dans 69 pays sur 193, et passibles de la peine de mort dans 11 d'entre eux, des pays musulmans à la législation inspirée de la charia.

La peine capitale est ainsi appliquée en Iran, en Arabie Saoudite, au Yémen, en Mauritanie et une partie du Nigeria (dans 12 états du nord). Le petit sultanat de Brunei a instauré en 2019 la peine de mort par lapidation pour les relations entre personnes du même sexe. Mais devant le tollé international, il a annoncé un moratoire.

Dans cinq autres pays (Afghanistan, Pakistan, Qatar, Somalie et Émirats Arabes Unis), elle est applicable mais n'est pas prononcée.

Illégale et réprimée

En Afrique, une trentaine de pays disposent de législations interdisant ou réprimant l'homosexualité.

En Tanzanie, elle est ainsi punie d'une peine minimale de 30 ans et pouvant aller jusqu'à la prison à perpétuité. En Gambie ou au Kenya, les peines peuvent atteindre 14 années d'emprisonnement.

Toujours selon l'Ilga, l'homosexualité est illégale dans la moitié des pays d'Asie et peut entraîner une peine de plusieurs années de prison comme en Birmanie ou au Koweït. Au Bangladesh, les homosexuels risquent la réclusion à perpétuité alors qu'en Malaisie, la sodomie est passible de 20 ans de détention, d'une lourde amende et de coups de fouet.

En Amérique latine, le Guyana est le seul pays où l'homosexualité est encore illégale. Bien que la loi ne soit pas appliquée, l'homosexualité masculine est théoriquement passible d'emprisonnement à vie.

Dépénalisation

Dans le sillage de l'Europe et des Amériques, pionniers en matière de légalisation de l'homosexualité et du mariage gay, plusieurs pays ont abrogé ces dernières années leurs lois répressives ou se sont engagés sur cette voie.

Ainsi, en septembre 2018, après des décennies de combat juridique, la Cour suprême indienne a aboli la loi d'interdiction de l'homosexualité qui datait du pouvoir colonial britannique. Les relations sexuelles entre personnes de même sexe étaient jusque-là passibles de prison, même les poursuites étaient rarissimes dans les faits.

En Afrique, après le Lesotho, le Mozambique, les Seychelles, l'Angola et le Botswana, le Gabon a dépénalisé l'homosexualité en juin 2020, provoquant la colère d'une partie de l'opinion publique.

De récents durcissements

En Russie, l'homosexualité était considérée comme un crime jusqu'en 1993 et comme une maladie mentale jusqu'en 1999. Elle est désormais légale, mais une loi de 2013 punit la promotion de l'homosexualité auprès des mineurs. Le 24 novembre, le Parlement a durci cette législation en interdisant, sous peine de fortes amendes, toute forme de "propagande" LGBTQ.

En Hongrie, depuis l'été 2021, évoquer l'homosexualité devant des mineurs est passible d'une amende.