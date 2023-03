Le budget de la défense - le deuxième plus important au monde après celui des États-Unis - augmentera de 7,2 % cette année, à 1 553,7 milliards de yuans (211,5 milliards d'euros), sa plus forte hausse depuis 2019. Les effectifs de l'Armée populaire de libération avaient été fortement réduits durant la dernière décennie, dans le cadre d'une campagne de modernisation, de professionnalisation et d'optimisation des dépenses. L'APL compte désormais 2,035 millions d'hommes et de femmes, d'après le centre de réflexion britannique International Institute for Strategic Studies. Le président Xi Jinping a appelé l'armée à achever sa modernisation d'ici à 2035 et à être "de classe mondiale" à l'horizon 2050.

Intensifier les entraînements

L'APL assure être purement "défensive", mais a aussi pour but d'affirmer les prétentions de souveraineté de la Chine face à ses voisins et de s'entraîner à une hypothétique invasion de Taïwan. Face aux près de 3 000 députés de l'Assemblée nationale populaire réunis au Palais du peuple à Pékin, le Premier ministre sortant, Li Keqiang, a assuré que "les tentatives d'endiguement venues de l'extérieur ne cessent de s'intensifier". Il a appelé à "intensifier" les entraînements de l'armée ainsi que "la préparation au combat", alors que les tensions sino-américaines, notamment autour de la question de Taïwan, s'accentuent.

M. Li, qui s'est fermement prononcé contre l'indépendance de Taïwan dimanche, a appelé à une "réunification pacifique" avec la république insulaire démocratique et autonome. "Puisque nous, Chinois des deux côtés du détroit de Taïwan, formons une seule famille partageant le même sang, nous devons promouvoir les échanges et la coopération économiques et culturels, et améliorer les systèmes et les politiques qui contribuent au bien-être de nos compatriotes taïwanais", a-t-il déclaré.

L'accroissement du budget de la défense a lieu alors que la croissance s'annonce en berne. Après trois ans de ralentissement dû aux restrictions anti-Covid, "l'économie chinoise connaît une reprise solide", a souligné M. Li. L'objectif fixé pour 2023, "environ 5 %", est toutefois l'un des plus faibles depuis des décennies. En 2022, le PIB chinois avait augmenté de seulement 3 %, sur fond de ralentissement économique mondial, d'épidémie de Covid-19, de confinements et d'une crise dans l'immobilier.