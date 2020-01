Inquiets de la situation dans la province chinoise de Hubei et de la propagation du coronavirus, les gouvernements de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie ont décidé de soutenir les démarches de la Croix-Rouge chinoise et de la Hubei Charity Federation, ont-ils annoncé jeudi.

Concrètement, du matériel prioritaire qui fait défaut dans les hôpitaux de la province touchée, jumelée avec la Wallonie depuis 2012, sera envoyé sur place.

Des appareils respiratoires de protection du personnel soignant seront notamment livrés par le fournisseur 3M ETILUX (Liège), par voie aérienne sécurisée à partir de Liège Airport.

Par ailleurs, Wallonie-Bruxelles International, Wallonie-Belgique Tourisme, l'Awex et Liège Airport ont d'ores et déjà relayé l'appel au don de matériel lancé par la Croix-Rouge chinoise et la Hubei Charity Federation à tous leurs réseaux.