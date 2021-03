Pour contrer l'influence chinoise, l’Inde déroule sa diplomatie du vaccin Asie Emmanuel Derville Correspondant à New Delhi

La diplomatie indienne bataillait depuis quelques semaines pour persuader les États-Unis, le Japon et l’Australie d’investir dans ses capacités de production de vaccins anti-Covid. Au sommet du Quad, qui s’est tenu le 12 mars, elle a obtenu gain de cause. Ainsi, Delhi va pouvoir s’imposer comme un fournisseur incontournable de vaccins pour les pays pauvres et contrer la diplomatie de son rival chinois.