Emmanuel Macron rencontrera le pape François à Rome le 26 novembre

Il s'agit de la deuxième visite du chef de l'Etat au pape depuis le début de son quinquennat après celle de juin 2018. Emmanuel Macron se rendra d'abord la semaine prochaine en Croatie puis à Rome.

Cette petite tournée européenne permettra au chef de l'Etat de "préparer la présidence française du Conseil de l'Union européenne" qui débute le 1er janvier pour six mois, selon l'Elysée.

La rencontre avec le pape interviendra alors que l'église catholique traverse une période difficile en France après les révélations choc de la commission Sauvé qui a estimé, dans son rapport publié en octobre, à 330.000 le nombre de personnes de plus de 18 ans ayant fait l'objet de violences sexuelles depuis 1950, quand elles étaient mineures de la part de clercs, religieux ou personnes en lien avec l'Eglise.

Auparavant, Emmanuel Macron est attendu à Zagreb les 24 et 25 novembre pour "la première visite officielle d'un président français en Croatie depuis l'indépendance du pays" en 1991.

Ce déplacement "donnera lieu à la signature d'un partenariat stratégique et de l'accord entre gouvernements finalisant la fourniture de Rafale à la Croatie".

Zagreb avait annoncé en mai l'achat de 12 avions de combat Rafale d'occasion pour moderniser ses forces armées, s'engageant ainsi dans sa plus importante commande d'armement depuis la guerre d'indépendance des années 1990.

La Croatie est l'un des deux derniers pays de l'UE, avec la Hongrie, où Emmanuel Macron ne s'est pas encore rendu depuis le début de son quinquennat.

A Rome, où il arrivera le 25 novembre, le président signera avec les dirigeants italiens le traité du Quirinal, "qui favorisera la convergence des positions françaises et italiennes, ainsi que la coordination des deux pays en matière de politique européenne et étrangère, de sécurité et de défense, de politique migratoire, d'économie, d'enseignement, de recherche, de culture et de coopération transfrontalière", a indiqué l'Elysée.

Après une période tendue lorsque le patron de la Ligue Matteo Salvini était ministre de l'Intérieur, les relations entre les deux "soeurs latines" se sont nettement apaisées avec l'arrivée au pouvoir de Mario Draghi à la tête du gouvernement.

Le Traité du Quirinal (nom du siège de la présidence italienne) avait été annoncé en 2017, sur le modèle du traité franco-allemand.