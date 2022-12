Le patrimoine arménien en grand danger au Karabakh

Depuis la défaite de 2020, des universitaires scrutent vidéos et images satellites pour estimer l’étendue des dommages aux églises, stèles, tombes de l’enclave arménienne. Ils ont tous en mémoire ce qui s’est passé au Nakhitchevan.

De Yerevan jusqu’aux États-Unis, des universitaires scrutent des images satellites et des vidéos. Ils ont en commun une passion pour le patrimoine arménien. Et leur constat est dramatique : des centaines de tombes, églises, stèles et statues ont été détruites ou endommagées dans les territoires...