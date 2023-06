L’humoriste français Guillaume Bats est décédé

Une bien triste nouvelle. Ce vendredi la page Facebook de l’humoriste français Guillaume Bats annonce son décès. “C’est avec la plus profonde tristesse que nous vous annonçons le décès ce jeudi 1er juin de Guillaume Bats, notre grand ami et frère de cœur et de scène”, est-il écrit dans un message signé de l’équipe de Dark Smile Productions.