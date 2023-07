City of Dreams Mediterranean : le plus grand hôtel-casino d’Europe s’est ouvert à Chypre

Après trois ans de chantier et plus de 637 millions d'euros investis, l'établissement - qui a de nombreuses fois repoussé la date de son inauguration - a présenté, lors d'une cérémonie d'ouverture, ses 500 chambres et suites, ses sept restaurants, bars et cafés, ses piscines mais aussi son immense casino. C'est un "hôtel où James Bond voudrait se rendre", a affirmé mardi à Limassol Lawrence Ho, PDG du groupe hongkongais Melco, dont c'est le premier projet hors d'Asie.