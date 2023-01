Surnommé le "maniaque d'Angarsk", Mikhaël Popkov est considéré comme le pire tueur en série de l'histoire russe. Cet ancien policier est a été condamné pour le viol et le meurtre de 77 femmes. Il souhaite maintenant rejoindre le front ukrainien auprès du groupe Wagner.

Popkov, le tueur en série qui veut devenir mercenaire en Ukraine : "C'est révélateur de pas grand-chose et de tout"

Originaire de Norilsk, Popkov grandit à Angarsk où ses parents travaillent. Son enfance n'est pas très heureuse et il se sent mal aimé par sa mère. Il développe un caractère intrensigeant et autoritaire envers sa soeur. Adulte, Popkov embrasse une carrière prometteuse dans la police. Il fonde...