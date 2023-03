"Nous n'avons pas discuté de l'achat de chars à la Suisse, mais si la Suisse voulait nous donner ses Leopard 2 comme récompense pour notre aide à l'Ukraine nous ne serions certainement pas contre", a précisé le porte-parole du ministre tchèque de la Défense, David Jares, interrogé par l'AFP

Une fois les besoins de la Suisse remplis pour assurer sa défense "il y aura un certain nombre de chars dont nous n'aurons pas besoin et que nous pourrons mettre à disposition si le Parlement les déclare hors service", a expliqué Mme Amherd dans son interview.

Elle n'a donné aucune précision sur la demande de Prague et en particulier le nombre de chars demandés par la République tchèque.

Fin février, l'Allemagne avait demandé à la ministre "d'approuver" la reprise par le groupe de défense allemand Rheinmetall de chars de combat Leopard 2 de l'armée suisse qui sont actuellement désaffectés et entreposés au secret.

Comme la Suisse interdit au nom de sa neutralité le transfert de matériel militaire vers un pays en guerre, Berlin lui a assuré que les chars ne seraient pas réexportés en Ukraine, selon le ministère. La même règle devrait s'appliquer à la demande de la République tchèque.

Cette dernière est un très important fournisseur d'armes aux Ukrainiens et notamment des blindés d'origine soviétique de même type que ceux en service dans l'armée ukrainienne.

Le maintien des chars suisses "en Allemagne ou chez les partenaires de l'Otan et de l'UE serait garantie" pour combler les lacunes créées par la remise des chars Leopard 2 cédés par ces pays à l'Ukraine et d'améliorer l'approvisionnement en pièces de rechange, avait précisé le ministère suisse de la Défense au moment de l'annonce de la demande allemande.

L'armée suisse stocke depuis des années 96 chars Leopard 2. Ils sont régulièrement testés mais n'ont pas été modernisés.

L'armée suisse dispose de 134 Leopard 2 en service. Elle estime pouvoir se passer d'un nombre "limité" des Leopard 2 entreposés.

Le débat sur la neutralité agite la Suisse depuis l'invasion russe de l'Ukraine. Si le pays alpin - qui ne fait pas partie de l'Union européenne - a adopté toutes les sanctions instaurées contre la Russie par Bruxelles, il s'est en revanche montré inflexible sur sa neutralité militaire.

Bien que pressé par Kiev et ses alliés d'autoriser la réexportation d'armes et de munitions suisses vers l'Ukraine, le gouvernement a jusqu'à présent balayé les demandes formulées par l'Allemagne, l'Espagne et le Danemark.

Diverses initiatives sont en cours au Parlement en vue d'assouplir ces règles mais aucune décision n'est attendue avant plusieurs mois.