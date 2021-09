Accueil Planète Environnement Entre mégots, canettes et litière pour chats: le Grand Nettoyage citoyen se poursuit tout ce week-end en Wallonie Le Grand Nettoyage de la Wallonie se poursuit tout ce week-end. Des milliers de citoyens ramassent les déchets dans les rues, chemins et rivières. Sophie Devillers Journaliste service Planète

Il est 8 h 30 du matin ce vendredi, et sur le bord de la Route militaire à Ans, c'est l'heure de l'équipement : gants orange pétant, gilets jaunes, sacs-poubelle bleu et blanc, et même "pince à déchets", prêtés exceptionnellement par le service Travaux. Une vingtaine de volontaires, issus de divers services de la commune liégeoise, ont choisi...