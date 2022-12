Des scientifiques expliquent enfin la mystérieuse augmentation du méthane dans l’atmosphère en 2020, malgré les confinements

Dans une étude publiée dans la revue Nature , une équipe internationale de scientifiques explique la clef de l'énigme par deux phénomènes. Le premier facteur est une moindre présence en 2020 des radicaux hydroxyles (OH), qui ont la particularité de "digérer" le méthane présent dans l'atmosphère. Ces OH sont en effet liés aux émissions d'oxyde d'azote (NOx), un polluant issu notamment des transports, dont les émissions ont décru pendant les confinements. Les chercheurs ont donc mis le doigt sur un paradoxe : lorsque la pollution baisse, le méthane augmente.

Le deuxième facteur identifié est lié à une augmentation des émissions de méthane naturellement rejetées par les zones humides. Les micro-organismes présents dans les marécages ou les tourbières produisent en effet davantage de ce gaz dans un climat plus chaud et humide, tel que celui que l'on a connu en 2020. Le risque d'un possible "emballement" du réchauffement n'est donc pas à exclure, avertissent les auteurs.