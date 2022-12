Saint-Nicolas ferait bien de vérifier ses jouets: gare au danger de ceux-ci sur la santé des enfants

En outre, 18 jouets sur les 20 présentaient des non-conformités administratives, à savoir des manquements dans la liste des substances et matériaux, l'évaluation de la sécurité et les rapports d'essai. Les conseils du SPF, dans ce cadre : ne jamais acheter de jouets dépourvus du marquage CE pour les enfants de moins de trois ans, vérifier que des petits éléments ne peuvent se détacher ou se déformer, lire la notice d'utilisation et les avertissements, vérifier si l'adresse du fabricant ou de l'importateur figure sur l'emballage et acheter ses jouets dans des magasins et sur des webshops de confiance.