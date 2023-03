Un médicament expérimental donne beaucoup d’espoirs dans la lutte contre la leucémie

”Nous sommes incroyablement optimistes quant aux résultats obtenus par les patients qui ont reçu ce médicament. C’était leur dernière chance”, a déclaré le Dr. Ghayas Issa, co-auteur de l’étude et médecin spécialiste de la leucémie à l’Université du Texas. ”Les bilans des malades se sont améliorés après plusieurs lignes de traitement et environ la moitié d’entre eux ont vu leurs cellules leucémiques disparaître de leur moelle osseuse”, a-t-il confié à Euronews Next.

L’étude a aussi permis d’en apprendre davantage sur les schémas de résistance des cellules cancéreuses. En effet, ils ont pu observer un contre-mouvement moléculaire par lequel les cellules leucémiques viennent contourner le médicament et réaffirmer leur croissance. Les chercheurs se sont donc interrogés sur la source de cette résistance. Et il semblerait que la ménine soit un élément essentiel pour le mécanisme “épigénétique” de la cellule leucémique, pour activer et désactiver l’activité des gènes.