Des embryons humains synthétiques créés en laboratoire : une avancée révolutionnaire soulève des questions éthiques

Ces embryons synthétiques ne possèdent pas de cœur ni de cerveau, mais contiennent des cellules qui deviendraient normalement le placenta, le sac vitellin et l’embryon lui-même.

Cette découverte, présentée par la professeure Magdalena Żernicka-Goetz de l’Université de Cambridge et du California Institute of Technology, permettra aux chercheurs d’explorer la période cruciale du développement embryonnaire, limitée à 14 jours selon les restrictions légales actuelles. Cette limite oblige en effet les scientifiques à se tourner vers d’autres méthodes, comme les échographies ou les dons d’embryons. Ils espèrent ainsi mieux comprendre les premiers stades du développement et les éventuelles complications.

Néanmoins, ces embryons synthétiques ne peuvent pas être utilisés en clinique pour le moment, car leur implantation dans l’utérus serait illégale. De plus, Magdalena Żernicka-Goetz explique que la capacité de ces embryons synthétiques à se développer en êtres vivants reste inconnue. Des études précédentes sur des souris et des singes ont montré des résultats peu concluants, avec des embryons synthétiques qui n’ont pas pu se développer en animaux vivants.

Cette avancée soulève également des questions éthiques et légales. La cause ? Les embryons synthétiques échappent aux réglementations en vigueur au Royaume-Uni et dans la plupart des pays.