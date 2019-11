Bruxelles La Stib veut augmenter ses tarifs, mais le PS, seul contre tous, dit non Al. D, A. F. & M. L.

La proposition de la direction : 20 cents de plus pour le ticket unique et 20 euros pour l'abonnement annuel.



La Stib veut augmenter ses tarifs l'an prochain. Le point, mis à l'ordre du jour lors du du conseil d'administration voici quinze jours, été retiré à la demande du vice-président du CA, le socialiste Lotfi Mostefa. "J'ai expressément fait la demande au président du conseil d'administration de retirer le point et collégialement, nous avons décidé de ne pas appliquer de hausse des tarifs", confirme le socialiste.