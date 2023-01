Un père et son fils décèdent après après une intoxication au CO à Hooglede

Les corps d'un père et de son fils ont été retrouvés dans une maison familiale à Hooglede, en Flandre occidentale, samedi matin. Trois autres membres de la famille ont été emmenés à l'hôpital dans un état critique, rapporte le parquet de Flandre occidentale. La mère (42 ans) et ses deux autres fils âgés de 14 et 9 ans ont été trouvés inconscients. Le père âgé de 44 ans et le fils de 16 ans, n'ont malheureusement pas pu être sauvés.