Ces recommandations, diffusées vendredi, font suite à un signalement de l’Agence flamande pour l’environnement (VMM), qui a détecté la présence de ces bactéries toxiques à Gand dans la Lieve, la Lys, la Visserij, l’Achtervisserij, l’écluse Scaldis, l’écluse de Sint-Joris et l’écluse de Brusselsepoort notamment. L’interdiction de baignade ne concerne pas l’étang du domaine récréatif Blaarmeersen, aucune algue bleue n’y ayant été détectée pour le moment.

La même interdiction temporaire a été décrétée mercredi à Bruges pour le Damse Vaart par le bourgmestre Dirk De fauw CD&V), a indiqué vendredi l’administration communale. “”Nous sommes des pionniers à Bruges en matière de baignade en eau libre, mais malheureusement nous ne maîtrisons pas toujours la nature”, a expliqué l’échevin de l’environnement, Franky Demon (CD&V). Selon lui, la compétition de natation Damme-Brugge prévue durant le week-end du 19 août ne devrait pas être compromise par cette interdiction temporaire.

A Courtrai, par contre, l’interdiction de baignade et de prélèvement sur le canal Courtrai-Bossuit a été levée, la qualité de l’eau étant revenue à un niveau acceptable grâce aux précipitations et à la baisse des températures enregistrées ces derniers jours. La ville déconseille toutefois encore la baignade aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes fragiles, selon l’administration communale.

Les algues bleues sont des cyanobactéries potentiellement toxiques. Elles peuvent s’avérer nocives pour les humains et les animaux qui sont en contact ou avalent de l’eau contaminée. Elles peuvent notamment causer des irritations cutanées, des maux de tête, des troubles gastriques et intestinaux, des troubles respiratoires et des réactions allergiques.

L’Agence flamande pour l’environnement effectue des contrôles réguliers de l’eau. Le résultat de ces contrôles déterminera la durée des différentes interdictions.