Nouvelle enquête publique pour l'implantation de 5 éoliennes à Merbes-le-Château et Estinnes

Le 23 août prochain s'ouvre une nouvelle enquête publique pour l'implantation de cinq éoliennes sur Merbes-le-Château (4) et Estinnes (1) aux lieux dits La Commanderie, Boustenne, Chapelle du Rosaire et Ferme Ramequin.

C'est Elawan Energy, filiale belge du groupe espagnol, qui veut installer pour 2022 des éoliennes d'une puissance maximale de 3,6 MW (soit 150 mètres de hauteur en bout de pale) entre Merbes-le-Château, Erquelinnes et Estinnes.

Le projet initial, en 2017, comptait 10 éoliennes. Celui de 2018 en comptait 7, des éoliennes ont été supprimées pour ne pas déranger la nidification du Busard Saint-Martin. Celui de 2020 n'en compte plus que 5. Mais douze maisons se trouvent à moins d'un kilomètres de ces différentes éoliennes.

Un permis unique a été accordé à l'entreprise par les fonctionnaires délégués et techniques, malgré les avis négatifs des riverains et des communes concernées. En recours auprès du ministère, les communes ont pu forcer l'entreprise à revoir sa copie, mais voici que la nouvelle enquête publique est lancée... même si personne ne semble en vouloir.

Tout le monde aura la possibilité de faire valoir ses remarques lors de l'enquête publique, du 23 août au 23 septembre, à Erquelinnes, Estinnes, Merbes-le-Château, Lobbes et Binche.

Pour rappel, d'autres projets éoliens sont à l'étude: un entre Lobbes et Merbes-le-Château, un autre entre Fontaine-Valmont et Merbes-le-Château, et un troisième entre Estinnes et Erquelinnes.