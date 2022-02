Important incendie au centre-ville de Charleroi à côté de Rive Gauche: une personne est décédée

Une habitation de la rue des Peines Perdues, à côté de Rive Gauche, est en proie à un incendie, nous signalait-t-on vers 13 heures ce mardi. Des flammes et un gros dégagement de fumée pouvaient être aperçus au 3e étage.

Une personne est décédée dans l'incendie: l'occupante des lieux n'a pas pu évacuer à temps son logement.

La police s'est rendue sur place, mais les pompiers ont apparemment eu du mal à arriver jusqu'au lieu du sinistre à cause des véhicules mal stationnés et des rues étroites et chicanées. Les hommes du feu n'ont aussi pas pu utiliser leur grande échelle, nous dit notre correspondant sur place, à cause de la difficulté à manœuvrer et des nombreux câbles et poteaux présents partout, il a fallu faire appel à une nacelle pour permettre une intervention.

L'école juste à côté, l'institut catholique Notre-Dame a été évacuée par précaution. D'autres habitations proches ont également été évacuées.

©D.R.

©FVH

©FVH

©FVH