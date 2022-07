Ham-sur-Heure/Nalinnes: un homme victime de quatre coups de feu en sortant sa poubelle

C'est un dossier pour le moins nébuleux qui vient d'atterrir dans les mains du juge d'instruction Kaens à Charleroi. Selon nos informations, un homme a été victime de quatre coups de feu devant son domicile, ruelle des Bierchas à Ham-sur-Heure/Nalinnes. La victime, qui sortait ses poubelles vers 20h30, aurait été accostée par un suspect. "Ce dernier, qui habiterait du côté de La Louvière, aurait demandé à l'habitant s'il ne pouvait pas le véhiculer. La victime a refusé, probablement parce qu'elle ne connaissait pas l'individu", précise le parquet de Charleroi.

Ni une, ni deux, le suspect a alors sorti un pistolet et tiré à plusieurs reprises vers la victime. Quatre balles, dont deux au thorax et au niveau du cou, ont touché la victime. Cette dernière serait actuellement hospitalisée, mais son état de santé n'est pas précisément connu. Un dossier a été ouvert et mis à l'instruction pour cette tentative d'homicide.



Quatre personnes ont été privées de liberté à la suite des faits, grâce à un véhicule suspect repéré deux heures après l'agression. Ces dernières sont actuellement présentées au juge d'instruction. Des devoirs d'enquête sont en cours afin de déterminer, notamment, qui est l'auteur des tirs ayant blessé la victime.