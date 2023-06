Ainsi, dimanche vers 10 h, une patrouille de la police des autoroutes a décidé de contrôler un motard qui à sa vue a commencé à accélérer. Sirène hurlante, bitonal allumé, les policiers se sont portés à la hauteur du motard et lui ont demandé de se ranger sur le côté.

Mais le motard ne l’a pas entendu de cette oreille. Il a accéléré poussant même sa machine à 230 km/h ! Quelques infractions de roulage plus loin, le motard a pris la sortir Flémalle et a alors été rejoint par la police qui lui a fait barrage. Là, le chauffard a tenté de forcer le barrage en empruntant le côté herbeux de la chaussée. Il a alors percuté la voiture de police et s’est retrouvé au sol.

Son interpellation ne s’est pas déroulée sans coups ni nom d’oiseaux… L’homme a été privé de liberté et déféré, lundi matin, au parquet de Liège. Là on lui a signifié qu’il devra répondre de ses actes devant le tribunal correctionnel dans le cadre d’une procédure… accélérée !