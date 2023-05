Giro : Primoz Roglic avait-il été avantagé dans le contre-la-montre ? “C’était un vrai scandale”, se plaint Philippe Gilbert

On le sait, l’abri derrière un autre coureur ou un véhicule présente un énorme avantage pour la pénétration dans l’air d’un cycliste. Sur des images prises juste avant la flamme rouge, on voit que la moto qui précède Roglic n’a qu’une dizaine de mètres d’avance sur lui, ce qui lui confère un avantage certain. Alors que la moto qui devançait Remco Evenepoel au même endroit avait plus de trente mètres d’avance. Philippe Gilbert a commenté ces images sur Twitter : “Je n’ai pas osé le dire en direct pour ne pas paraître pro-Belge mais c’était un vrai scandale !”

Cela pourrait expliquer comment Primoz Roglic a finalement réussi à limiter les dégâts après avoir pourtant fait un premier temps intermédiaire très moyen…