Mithra Ladies Open : joli tir groupé des Belges

Savannah De Bock persiste et signe ! Du haut de ses 16 ans, la jeune championne belge a passé le cut du Mithra Ladies Open qui se dispute sur le parcours de Naxhelet (par 72), à Wanze. C’est un véritable petit exploit pour la talentueuse joueuse amateur parachutée, grâce à une wild card, dans ce tournoi professionnel du Ladies European Tour. Après avoir rentré une carte de 71 vendredi, la Nivelloise a signé un score de 73 (malgré un malheureux double bogey sur le 18) ce samedi, pour un global dans le par. Solide, elle a affiché une belle maîtrise sur un parcours rendu très exigeant par le vent. Le bilan belge est d’ailleurs très positif puisque Laura Gonzalez (-3) et Manon De Roey (-2) se sont également qualifiées pour le dernier tour de ce dimanche qui sera réservé aux 60 joueuses les mieux classées. En haut du classement, c’est la Suédoise Linn Grant qui mène la danse avec un total de 10 sous le par après 36 trous. Elle compte trois coups d’avance sur la Suissesse Morgane Metraux et l'Espagnole Luna Sobron Galmes. Parfaitement organisé, le Mithra Ladies Open se dispute dans une ambiance à la sportive et festive. L’entrée est gratuite et le spectacle vaut vraiment le détour!