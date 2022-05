Mithra Ladies Open : victoire de la Suédoise Linn Grant!

La Suédoise Linn Grant a remporté la première édition du Mithra Ladies Open qui s’est disputée sur le parcours du Naxhelet (par 72), à Wanze. En tête dès le premier tour, elle a terminé le tournoi à 15 sous le par, avec un coup d’avance sur l’Anglaise Cara Gainer, revenue de l’arrière.

Cette pendaison de crémaillère a été un beau succès à la fois sur le plan sportif, organisationnel et populaire avec un public nombreux durant les trois jours. Et les joueuses belges ont donné le tempo. En grande forme ces dernières semaines, Manon De Roey a terminé l’épreuve à la 7e place à -7, grâce notamment à une très belle dernière carte de 67. L’Anversoise consolide ainsi sa troisième position à la Race to Costa del Sol (le classement annuel du Ladies European Tour) et assure quasiment sa participation à l’Evian Masters.

La Brabançonne d’origine colombienne Laura Gonzalez (-4) a également répondu à l’attente avec un beau top 15. Mais c’est assurément la jeune Nivelloise Savannah De Bock, 16 ans, qui a fait vibrer les cœurs. Toujours amateur, la joueuse du Royal Waterloo a, durant trois jours, défié les meilleures professionnelles européennes sans le moindre complexe. Solide dans tous les compartiments du jeu, elle termine aussi à -4 (14e place) et affiche haut et fort ses ambitions pour l’avenir. C’est évidemment de bon augure pour ce tournoi qui a parfaitement rempli sa mission : faire swinguer la Belgique en mode féminin.