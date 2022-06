US Open : bon début pour Adrien Dumont de Chassart

Pour sa pendaison de crémaillère dans un tournoi du Grand Chelem, Adrien Dumont de Chassart a signé une très belle carte de 72 lors du premier tour de l’US Open qui se dispute sur le parcours du Country Club (par 70) de Brooklyne, à Boston (Massachussets).

Sous pression, le jeune joueur amateur de 22 ans, qui termine ses études à l’Université de l’Illinois, a concédé deux bogeys sur ses deux premiers trous. Mais il a vite trouvé ses marques, signant même trois magnifiques birdies sur le retour. A +2 après 18 trous, il pointe à la 52ème place, bien placé pour passer le cut.

Sur un parcours très exigeant, avec un rough épais et des greens rapides et plein de pièges, Adrien passait un test grandeur nature aux côtés des plus grands joueurs professionnelles du monde. Il a affiché à la fois son talent et sa maîtrise technique et mentale. C’est évidemment de bonne augure pour la suite du tournoi et, surtout, de sa carrière. Thomas Pieters a également rendu une carte de 72 (4 bogeys, 2 birdies).

Le Canadien Adam Hadwin pointe en tête après ce premier tour grâce à une carte de 66. Il compte un coup d’avance sur le Nord-Irlandais Rory McILroy qui a impressionné tout au long de la journée à la fois par la régularité de ses drives et par la justesse de son petit jeu. En quête d’un nouveau sacre dans un Major depuis 2014, Rory semble armé pour relever le défi. Parmi les favoris, Dustin Johnson (-2), Matthew Fitzpatrick (-2), Jon Rahm (-1) et Justin Thomas (-1) ont également signé une bonne entrée en matière.