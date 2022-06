US Open de golf : Thomas Pieters passe le cut, pas Adrien Dumont de Chassart

Pieters, 30 ans, avait signé un premier tour en 72 coups jeudi avant de signer une meilleure performance vendredi avec une carte de 68 coups avec cinq birdies et trois bogeys. Avec un total de 140 coups, l'Anversois occupe la 24e place, suffisant pour passer le cut et disputer les deux derniers tours. Il compte cinq coups de retard sur les Américains Collin Morikawa et Joel Dahmen qui se partagent la tête.

Second belge présent à l'US Open, Adrien Dumont de Chassart n'a lui pas réussi à passer le cut. Après un premier tour en 72 coups, le Villersois a rendu une carte de 75 coups vendredi avec trois birdies, cinq bogeys et un double bogey. Amateur, le Brabançon wallon s'était qualifié pour le premier majeur de sa carrière en remportant un tournoi dans l'Ohio la semaine dernière.