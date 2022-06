Letas Trophy : victoire de Kristalle Blum, Sophie Bert et Savannah De Bock se distinguent

Les joueuses amateures belges Sophie Bert et Savannah De Bock ont, respectivement, terminé à la deuxième et à la sixième place du Letas Trophy qui s'est disputé au Golf du Millennium. La victoire est revenue à l'Australienne Kristalle Blum.

Classement final : 1. Kristalle Blum (Aus) 211=69-67-75 -5; 2. Momoka Kobori (N-Z) 212=71-73-68, Sophie Bert (Bel) am. 212=72-70-70, Chiara Noja (All) 212=71-71-70, Yvie Chaucheprat (Fra) 212=66-71-75; 6. Savannah De Bock (Bel) am. 213=69-74-70, Julie Boysen Hillestad (Nor) 213=74-69-70; ......16. Celine Manche (Bel) am. 218=72-72-74; 42. Eline Bishop (Bel) am. 225=78-73-74; 45. Louise Cuyvers (Bel) am. 226=74-77-75; 58. Charlotte De Corte (Bel) 230=77-75-78; 61. 232=75-79-78,...