Open d'Irlande : Meronk en tête, Pieters dans le Top 20

Grâce à un troisième tour de 69 coups, Thomas Pieters s'est hissé à la 19e place de l'Open d'Irlande, comptant pour le DP World Tour et doté de 6 millions de dollars, samedi sur le parcours du Mount Juliet GC (par 72) de Thomastown, en Irlande. Le sextuple vainqueur sur l'European Tour a réussi six birdies et a concédé trois bogeys. Avec son score de 209 coups, sept sous le par, Pieters a gagné dix-sept places au classement. Il se retrouve à sept coups du Polonais Adrian Meronk, qui est seul en tête avec un coup d'avance sur l'Anglais Jack Senior, le Paraguayen Fabrizio Zanotti et l'Espagnol Jorge Campillo.

Classé à la 47e place après le deuxième tour, Thomas Detry, 29 ans, a pris un mauvais départ avec un double bogey et un bogey sur ses deux premiers trous. Le Bruxellois a ensuite réussi trois birdies avant de commettre une nouvelle faute. Avec son tour de 73 coups, un au-dessus du par, il a perdu dix-sept places, reculant en 64e position.