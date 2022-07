Belgian International U14 : les champions de demain au Royal Waterloo

Le Belgian International Golf Championship U14 fête son dixième anniversaire. Réservé aux meilleurs jeunes (garçons et filles) âgés de moins de 14 ans, ce tournoi, initié et organisé par l'emblématique Albert Vermeiren et la Fédération Royale Belge, est devenu un grand classique du calendrier junior européen. Elle a déjà révélé de nombreux talments et joue parfaitement son rôle de tremplin. L'édition 2022, qui se déroulera de jeudi à samedi sur le somptueux parcours du Royal Waterloo, réunira plus de 140 participants représentant 14 nations différentes. L'équipe belge est composée de Julien Dulait, Arthur Haghedooren, Jonas Legein et Chari Tasklanos. Avec les champions de demain sur les greens, le spectacle est garanti. Une belle occasion pour les passionnés de golf d'aller encourager et applaudir la nouvelle génération."La Belgique peut être très fière d'organiser sur son sol une telle compétition internationale" confie Albert Vermeiren. "L'International U14 est à l'agenda de tous les meilleurs joueurs européens. Tous savent qu'il s'agit d'un tournoi incontournable en Europe, avec un champ de joueurs relevé, sur un des plus beaux golfs belges. Et voir ces jeunes joueurs le sourire aux lèvres est ma plus belle récompense, depuis la première édition".