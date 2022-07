Top 10 pour Thomas Detry et Manon De Roey

Thomas Detry a terminé l’Open d’Ecosse à une très belle dixième place. Après un mauvais premier tour (score de 73), le Bruxellois n’a cessé de remonter au classement grâce à des cartes de 67, 69 et 69 sur le très difficile links du The Renaissance (par 70), à North Berwick. Ce bon résultat va sûrement lui inculquer une belle confiance pour le British Open qui débute ce jeudi sur le Old Course de St.Andrews, où Thomas Pieters sera également présent. C’est l’Américain Xander Schauffele qui a remporté ce Scottish Open avec un score final de 7 sous le par. Il précède d’un coup le Coréen Kurt Kitayama. Le tournoi, doté de 8 millions de dollars, comptait à la fois pour les circuits européen et américain.

Sur le circuit européen féminin , Manon De Roey s'est classée à la sixième place de l'Estrella Damm Ladies Open (Ladies European Tour/300.000 euros) qui s'est terminé dimanche à Sitges en Espagne. De Roey, 30 ans, a signé un dernier tour en 68 coups avec cinq birdies et un bogey, pour encore gagner deux places et se classer 6e. L'Anversoise termine dans un top 10 pour la cinquième fois de la saison. La victoire est revenue à l'Espagnole Carlota Ciganda qui s'est imposée avec deux coups d'avance sur l'Écossaise Laura Beveridge. La Suédoise Elin Arvidsson et l'Argentine Magdalena Simmermacher se partagent la troisième place à trois coups de la gagnante.