Evian : victoire de la Canadienne Brooke Henderson

La Canadienne Brooke Henderson, en tête depuis la deuxième journée, a remporté le tournoi LPGA d'Evian, étape du Grand Chelem, au terme du quatrième et dernier tour disputé dimanche.

Avec une dernière carte de 71 pour un total de 267, soit 17 coups sous le par (71), la Canadienne de 24 ans, 10e joueuse mondiale (et ex-N.1), remporte son deuxième majeur après le PGA Championship 2016.

Elle devance d'un coup l'Américaine Sophia Schubert (268), troisième la veille et qui termine seule à la deuxième place.

La Française Perrine Delacour, cinquième à l'issue des deux premiers tours et treizième samedi, s'est effondrée dimanche avec une dernière carte de 79 (8 au-dessus) du par, qui la fait terminer en 54e position.

Derrière Henderson et Schubert, suivent cinq joueuses à deux coups de la gagnante (269), parmi lesquelles la Néo-Zélandaise d'origine sud-coréenne Lydia Ko, ex-numéro 1 mondiale.

La Sud-Coréenne Ko Jin-young, N.1 mondiale et victorieuse à Evian en 2019, et l'Américaine championne olympique Nelly Korda font partie d'un groupe de sept joueuses qui terminent à la 8e place avec un total de 271, soit quatre coups de plus qu'Henderson.

La Sud-Coréenne Chun In-gee, qui a remporté le Championnat PGA, son troisième titre du Grand Chelem le 26 juin à Bethesda (Maryland), a terminé 22e (275) et la tenante du titre australienne, Minjee Lee, 43e (281).

Pour rappel, la joueuse belge Manon De Roey n'avait pas réussi à passer le cut.