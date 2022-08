Thomas Detry recule à la 25ème place au Pays de Galles

Thomas Detry a perdu 21 rangs au Cazoo Open, une épreuve du DP World Tour (ex-European Tour) dotée de 1,75 millions d'euros, à l'issue du troisième tour samedi sur le parcours du Celtic Manor, au Pays de Galles. Le Bruxellois, 29 ans, a en effet rendu une 3e carte de 76, cinq au-dessus du par, butant notamment sur le troisième et treizième trou, deux par 3 où il envoya sa balle à deux reprises dans l'eau avec, à la clé, un triple et un double bogey sur sa carte, Avec un total de 214 coups après trois tours, soit un au-dessus du par, Thomas Detry reste aux portes du top 20 et à douze coups de l'Anglais Callum Schinkwin qui a pris seul la tête.