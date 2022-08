Colsaerts ne passe pas le cut, Detry peut toujours y croire

Les deux joueurs ont été éléiminés à Crans Montana et Colombus.

Toujours à la recherche de son meilleur niveau, Nicolas Colsaerts a rentré deux cartes de 72 lors du premier tour de l’Omega European Masters (DP World Tour) qui se dispute sur les hauteurs suisses de Crans Montana (par 70). Avec un total de +4, le Bruxellois n’a pas réussi à passer le cut.

Aux Etats-Unis, Thomas Detry a subi le même sort au Nationwide Championship, deuxième tournoi des Finals du Korn Ferry Tour (D2 américaine). Le joueur belge a signé des scores de 69 et 74 sur le parcours Scarlet à Colombus (Ohio) et a manqué le cut pour deux coups. Grâce à sa quatrième place obtenue la semaine dernière lors de la première manche de ces Finals, il reste néanmoins en course pour une des 25 places qualificatives pour le PGA Tour. Tout se jouera la semaine prochaine lors de la dernière manche sur le parcours du Victoria National GC à Newburgh.