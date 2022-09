Thomas Detry ne passe pas le cut mais reste en course pour le PGA Tour

Thomas Detry n’a pas réussi à passer le cut de la troisième manche des Finals du Korn Ferry Tour qui se dispute sur le parcours du Victoria National CC à Newburgh (Indiana). Lors des deux premiers tours, le joueur bruxellois a rendu des cartes de 70 et 76, insuffisantes pour se qualifier pour le week-end. Malgré ce résultat décevant, Detry fait toujours virtuellement partie des 25 joueurs qui hériteront d’une carte sur le pga tour la saison prochaine. Selon les projections actuelles, il occupe en effet la 18e place du classement établi sur les trois manches (il avait terminé 4e du premier tournoi). Si cette promotion se confirme dimanche soir, Detry obtiendra son droit de jeu pour de nombreux rendez-vous du PGA Tour et évoluera donc en 2023 à la fois sur les circuits américains et européens.