Wentworth : tournoi interrompu suite au décès de la Reine Elisabeth II

Le premier tour du BMW PGA Championship, qui se dispute sur le parcours de Wentworth (par 72), a été arrêté, jeudi soir, à l’annonce du décès de la Reine Elisabeth II. Thomas Pieters et Nicolas Colsaerts avaient signé respectivement des cartes de 69 et 71. Il restait deux trous à jouer à Thomas Detry qui pointait à -3 au moment de l’interruption. Le Norvégien Viktor Hovland et les Anglais Tommy Fleetwood et Andy Sullivan étaient en tête à 8 sous le par.