Top 12 pour Thomas Detry sur le PGA Tour

Thomas Detry a terminé à une belle douzième place le Fortinet Championship, premier tournoi de la saison 2022-2023 du PGA Tour qui s’est disputé sur le parcours californien du Silverado Resort (par 72). Grâce à des scores de 69, 70, 71 et 69, le Bruxellois a terminé l’épreuve à 9 sous le par, à sept coups du vainqueur américain Max Homa. Pour rappel, Detry est bénéficiaire d’une carte partielle sur le premier circuit US et il espère, bien sûr, obtenir rapidement un droit de jeu complet. «Dans ce contexte, il était important de bien commencer la saison afin de marquer d’entrée un maximum de points » explique-t-il. Cet automne, il a prévu de disputer la plupart des tournois de l’autre côté de l’Atlantique et en 2023 il évoluera à la fois sur les circuits américain et européen avec l’ambition de se hisser dès que possible dans le Top 50 mondial.