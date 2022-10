Links Championship : 19 coups d'écart pour Pieters entre deux tours!

L'Anversois avait signé une carte de 83 vendredi à Kingsbarns. Il a rentré un score de 64 ce samedi sur le Old Course.

Après avoir rendu vendredi une carte de 83 coups qui l'avait fait chuter à la 102e place, Thomas Pieters a effectué un bond de 72 places en signant, samedi, un score de 64 lors du troisième tour de l'Alfred Dunhill Links Championship, épreuve du DP Wolrd Tour qui se dispuyte sur trois parcours de St.Andrews, en Ecosse. Dix-neuf coups d’écart entre deux tours, c’est assez exceptionnel même si les circonstances étaient différentes : vendredi, Pieters jouait dans le vent et la pluie à Kingsbarns et, samedi, sous un beau soleil sur le Old Course.

Avec un total de 212 (-4), Pieters se retyrouve désormais à 11 coups du leader, l'Anglais Richard Mansell. Celui-ci compte 4 coups d'avance sur un trio composé du Néo-Zélandais Ryan Fox, de l'Anglais Daniel Gavins et du Suédois Alexander Noren. Nicolas Colsaerts n'est pas parvenu à franchir le cut. Le Bruxellois a bouclé le troisième tour en 71 coups (2 eagles, 3 bogeys). Il termine à une 75e place avec 217 coups.