Golf Trophy La Libre Belgique-UCM : une superbe journée à Méan !

La première édition du "Golf Trophy La Libre Belgique-UCM » s'est disputée sur le magnifique parcours du Five Nations GC, à Méan, près de Durbuy. Et la pendaison de crémaillère a été un beau succès avec la participation de 72 joueurs et, en toile de fond,une ambiance à la fois sportive et conviviale.



Accueil personnalisé avec package de bienvenue, petit-déjeuner buffet, compétition en shot-gun et en voiturette, turn avec dégustation de bières Durboyse, de fromages et de saucissons, remise des prix, verre de l’amitié suivi d’un barbecue : il n’a rien manqué à cette belle journée festive.

©Maxence Valange

Le tournoi, réservé aux invités de La Libre et d'UCM (Union des Classes Moyennes), s'est disputé en formule « shamble », un format original où les deux joueurs d'une même équipe jouent chacun leur coup de départ et choisissent ensuite la meilleure balle jusqu'au trou.

La table des prix était à la hauteur de l'événement avec, notamment, des nuitées dans les hôtels du groupe « La Petite Merveille » à Durbuy (Sanglier des Ardennes, Saint-Amour et Five

Nations), des coffrets de vins mousseux et de Spritz griffés « Chant d'Eole » et même des vols en montgolfières dans la région. En guise de clin d'œil, un Prix Citron – une heure de cours à la

« Laurent Richard Golf Academy ! - fut également offert à l'équipe du jour la moins performante.

Le Prix Brut a été remporté par l’équipe composée de Bernard Spruytte et Gaël Denoncin. Dans la catégorie Net, la victoire est revenue à la paire formée par Caroline Bossaert et Daniel Triffy.

©Maxence Valange

Propriété du groupe de Marc Coucke, le Five Nations GC réunit désormais, au sein de la même entité, deux « championship courses » de 18 trous, l'un situé à Méan, l'autre à Durbuy.



Méan, dessiné par le légendaire champion sud-africain Gary Player, est l’un des parcours les plus scéniques de Belgique. Durbuy est plus classique, sinueux et technique. Les deux parcours se complètent parfaitement pour les joueurs de tous les niveaux.

Grâce à ses deux parcours, distants de quelques kilomètres à peine, le Five Nations GC répond, en tout cas, à toutes les attentes et propose de nombreux packages aux visiteurs. Sur le magnifique site de Méan, un hôtel de grand confort de 35 chambres et un restaurant (avec terrasse plein sud) ont pignon sur greens. Et la petite ville de Durbuy, connue dans le monde entier, est distante d'à peine quelque minutes avec ses célèbres hôtels et restaurants.

A l'heure où l'automne frappe à la porte, voilà une destination golfique, touristique et gastronomique qui a tout plaire aux épicuriens !

