Rigenée et Bondues à l’agenda du Midam Teams Championship

Parrainé notamment par La Libre Belgique et la Banque Nagelmackers, le Midam Teams Championship a le vent en poupe. Et ce n’est évidemment pas l’arrivée de l’automne qui freine l’enthousiasme des vrais passionnés de golf. « Nos tournois sont accessibles aux joueurs et joueuses amateurs de plus de 25 ans» résume Jean-Paul Bourdon, locomotive emblématique de cette catégorie. Au menu : une vraie compétition sportive, des parcours manucurés et une ambiance conviviale. Rien que du bonheur…

Il reste quelques places pour les deux prochains rendez-vous (format quatre balles, meilleure balle) qui se disputeront à Rigenée le mardi 1er novembre et sur les magnifiques parcours du Golf de Bondues (près de Lille) les vendredi 11 et samedi 12 novembre.

Infos : www.midameseries.com