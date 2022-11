Thomas Pieters tenté par le LIV?

Thomas Pieters va-t-il céder, comme tant d’autres stars du swing, à la tentation des LIV Series, ce circuit dissident financé par les pétrodollars saoudiens ? Le nom du champion belge circulait, en tout cas, le week-end dernier, à Miami, lors de la dernière manche de l’édition 2022. Pour rappel, le LIV, qui distribue les millions de dollars à la pelle, a déjà attiré de nombreux grands champions mondiaux, dont Dustin Johnson, Brooks Koepka, Bryson DeChambeau, Patrick Reed, Bubba Watson, Phil Mickelson, Cameron Smith, Louis Oosthuizen, Sergio Garcia, Martin Kaymer, Lee Westwood, Henrik Stenson, Ian Poulter ou Paul Casey. Mais le circuit saoudien n’entend pas en rester là. Pour 2023, c’est un prize money global de plus de 400 millions de dollars qui sera proposé lors des 14 tournois prévus au programme. Et il se chuchote donc que Patrick Cantlay, Xander Schauffele et… Thomas Pieters auraient déjà été approchés pour la saison 2023. Rappelons qu’en attendant le verdict des tribunaux, les joueurs ayant craqué pour les LIV Series ne sont plus autorisés à jouer sur le PGA Tour américain. Leur éventuelle sélection pour la Ryder Cup pourrait également être mise en péril, tout comme leur présence au sein du ranking mondial. Ce terrible bras de fer secoue, depuis plusieurs mois, le golf mondial. Et ce n’est visiblement pas fini…