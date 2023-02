Scottie Scheffler gagne à Phoenix et redevient numéro un mondial

Dans l'ambiance surchauffée du TPC Scottsdale, Scheffler a dicté sa loi, prenant le meilleur lors du dernier tour sur ses deux derniers opposants, le Canadien Nick Taylor et l'Espagnol Jon Rahm. Il a terminé le tournoi à 19 sous le par et s'est offert un chèque de 3,6 millions de dollars. C'est le cinquième titre en douze mois pour le New-Yorkais, toujours aussi performant et régulier dans tous les secteurs du jeu. Rory McIlroy a été décevant et a dû se contenter de la 32e place. Cette semaine, nouveau rendez-vous au sommet lors du Genesis Invitational de Los Angeles avec, en prime, la présence de Tiger Woods!