Hanne Desmet repêchée après une chute et qualifiée pour la finale du 500m en shorttrack!

Sur la piste du Palais omnisports de la capitale chinoise, Desmet a été victime d'une chute provoquée par une concurrente, mais elle a été repêchée. Placée dans la deuxième demi-finale, Desmet prenait un excellent départ et effectuait une grande partie de la course en deuxième position, jusqu'à ce qu'après un contact avec la Chinoise Qu Chunyu, elle se retrouve au sol. Après la course, le jury a décidé de disqualifier Qu et de repêcher Desmet, qui accompagnera ainsi la Néerlandaise Suzanne Schulting (42.475) et la Zhang Yuting (43.196) en finale A, programmée à 13h46 heure belge. La Hongroise Petra Jaszapati (43.198) disputera la finale B à 13h41.

L'Italienne Arianna Fontana, championne en titre, et la Canadienne Kim Boutin, complèteront le plateau de la finale A.

Desmet, 25 ans, dispute ses premiers Jeux Olympiques. Elle entrera à nouveau en action mercredi pour les qualifications du 1.000m, une distance où elle est vice-championne du monde. Le 16 février, les quarts de finale du 1.500m figurent à son programme.