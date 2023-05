Quatre auteurs de rodéos urbains interpellés par la police de Bruxelles Capitale Ixelles

À lire aussi

Un autre conducteur roulant à une vitesse excessive et effectuant des manœuvres dangereuses s'est fait remarquer, quelques heures plus tard, par des policiers en surveillance sur le Plateau du Heysel. Le chauffard, accompagné d'un passager, a été interpellé. Il était, lui aussi, en possession d'un permis de conduire provisoire. Les policiers qui participaient à la surveillance du Plateau du Heysel ont, peu de temps après, poursuivi et neutralisé un quatrième véhicule roulant à vive allure et dont le conducteur a failli causer une collision frontale lors d'un dépassement dangereux.

Les véhicules des quatre conducteurs ont été dépannés et saisis administrativement. Les conducteurs se sont vu retirer leur permis de conduire pour une période de 15 jours.

Les instances de la zone de police ont rappelé que la sécurité routière est une priorité pour la zone, qui continuera de répondre fermement à la problématique des rodéos urbains.