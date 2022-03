Guerre en Ukraine: Zelensky s'exprime face aux députés belges à la Chambre (DIRECT)

Après avoir pris la parole face aux parlements européen, français, allemand, britannique, israélien ou encore américain, Volodymyr Zelensky s'exprime ce jeudi 31 mars devant les députés belges à la Chambre des représentants. L'intervention en visioconférence du président ukrainien survient plus d'un mois après le début de l'invasion russe. Le chef d'Etat devrait vraisemblablement solliciter un soutien militaire et humanitaire accru et réclamer un renforcement des sanctions occidentales contre la Russie.



"Cela fait huit ans que l'Ukraine est en guerre, cela fait 36 jours que la Russie a envahi l'Ukraine. Beaucoup de personnes ne croyaient pas que nous allions tenir mais nous avons tenu en défendant notre liberté. Notre courage a été l'objet de l'admiration de nombre d'observateurs", a débuté Zelensky. "L'une des villes qui avait le plus grand potentiel économique a été presque complètement détruite. Cela fait plus de quatre semaines que Marioupol est complètement bloquée. Il n'y a rien: pas d'eau, pas de nourriture, pas de médicament. Il n'y a rien de ce qui est essentiel pour la survie. Malgré ça, la ville ne tombe pas. Les défenseurs de la ville avait le choix de la quitter et de laisser la place à l'envahisseur. (...) Dans la plupart des cas, les Russes ne laissent pas entrer les convois humanitaires vers la ville. C'est actuellement l'un des endroits les plus horribles d'Europe, c'est l'enfer sur terre. Mais personne n'a la réelle motivation de nous aider. Qu'espèrent les personnes qui sont en train de défendre Marioupol et l'Ukraine en général ? Ils ont l'impression que les Européens n'ont pas assez de courage pour exclure les Russes de l'espace aérien. Les défenseurs de l'Ukraine combattent pour la sécurité de toute l'Europe."





Suivez en direct ci-dessus l'intervention du président ukrainien à la Chambre.