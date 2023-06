Mercato politique à Schaerbeek : le conseiller communal Sadik Köksal quitte DéFI et rejoint le MR

Pour Yvan de Beauffort, le président du MR de Schaerbeek “Sadik est un renfort de poids est la traduction de notre action sur le terrain”.

”Friche Josaphat, Mobilité, Stationnement, Commerces… La majorité Ecolo-DéFI n’écoute plus les habitants. Il est venu le temps d’un nouveau projet pour Schaerbeek. Un projet inspirant et respectueux des Schaerbeekoises et des Schaerbeekois”, estime le président libéral schaerbeekois.

Sadik Koksal rejoint donc une équipe libérale qui compte déjà dans ses rangs Hadja Lahbib, Angelina Chan ou encore Latifa Aït-Baala.