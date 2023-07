Sur Twitter, nombreux ont été celles et ceux qui lui ont rendu un hommage. A commencer par Georges-Louis Bouchez, président du MR, qui a remercié Valérie Glatigny pour son "excellent travail". "Valérie aura une place de choix sur nos listes en 2024 et sera un atout majeur du MR", assure-t-il.

Le ministre-président du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet a également salué sur Twitter le travail de la ministre et lui a témoigné de son respect. "Merci pour ton engagement et tout le travail effectué ensemble ces 4 dernières années. Respect pour ton choix difficile. Courage Valérie ! Prends soin de toi et reviens-nous plus forte", a-t-il écrit.

Catherine Fonck a aussi réagi et a témoigné son respect à Valéry Glatigny.

Frédéric Daerden a adressé également son soutien à la désormais ex-ministre wallonne de l'enseignement supérieur.

David Leisterh, président du MR bruxellois, a aussi adressé un message sur Twitter à Valérie Glatigny: "Ce fut un honneur de travailler à tes côtés ces quatre dernières années. Tu as dû porter des réformes importantes et ton amour de Bruxelles est à nul autre pareil. J’espère que vite tu te remettras pour qu’ensemble nous continuions le travail commencé".

Celine Fremault, cheffe de groupe Les Engagés à Bruxelles et députée bruxelloise, a donné de la force à Valérie Glatigny. "Plein de forces @valerieglatigny pour te concentrer sur l’essentiel dans les semaines à venir, au calme, entourée des tiens & avec sérénité".

Alain Maron, ministre Ecolo, y a été de son message de soutien: "Merci pour la collaboration appréciée depuis 4 ans ! Je te souhaite un rétablissement rapide", a-t-il écrit.

François De Smet (DéFi) a aussi adressé un message de soutien. "Au-delà du combat politique, @valerieglatigny est une amie et une responsable politique qui a toujours su manier les voies de la concertation et de la hauteur de vues. Je lui souhaite le meilleur et espère qu'elle pourra revenir rapidement apporter sa pierre au débat public", a-t-il écrit.

Georges Gilkinet et Benoit Lutgen ont aussi écrit quelques lignes sur Twitter pour soutenir Valérie Glatigny.