Le conseil communal de Molenbeek, lors d’une réunion exclusivement consacrée à ce point, a désigné Saliha Raiss (Vooruit) en tant que nouvelle échevine à Molenbeek. L’élue a prêté serment devant la bourgmestre Catherine Moureaux (PS) et sera en charge des Travaux publics, des Biens communaux, des Crèches et de l’Enseignement néerlandophone.

L’issue du vote était très incertaine. Le conseil communal a finalement voté, à bulletin secret, en faveur de sa désignation avec 20 oui, 16 non et une abstention.

Saliha Raiss, âgée de 35 ans, devient la première échevine portant le voile en région bruxelloise, depuis Mariem Bouselmati, échevine à Molenbeek de 2000 à 2006.

Ce vote met fin à une saga marquée par les tensions et les incertitudes dans la commune bruxelloise. Le MR, membre de la majorité molenbeekoise aux côtés du PS, a tenté de s’opposer à la désignation de la nouvelle échevine.

”Être échevine et porter un signe convictionnel sont des éléments incompatibles. Nous souhaitons la neutralité de l’administration”, avait déclaré la semaine dernière Georges-Louis Bouchez, président du MR.

La désignation de l’élue Vooruit, prévue ce mercredi, a en fait été rendue possible grâce à l’appoint de voix d’Écolo et du PTB qui, depuis l’opposition, l’ont soutenue.

”J’invite Georges-Louis Bouchez autour d’un café”

”Ces dernières semaines, j’ai travaillé sur de nombreux dossiers. Je me réjouis de pouvoir mener à bien tous les projets lancés par Jef Van Damme (son prédécesseur, NdlR)”, a déclaré Saliha Raiss à la fin du conseil communal. “J’ai été très sereine. La polémique n’est pas ma tasse de thé. La politique de bac à sable ne m’intéresse pas. Je lance une perche maintenant au président du MR, Georges-Louis Bouchez, qui a parlé de moi mais qui ne me connaît pas. Qu’il vienne me rencontrer à Molenbeek. Je l’invite autour d’un café ou à un match des RWDM Girls”.

Le vote, prévu initialement mercredi dernier au conseil communal, avait été reporté à ce mercredi 6 septembre. Motif officiel : la conseillère communale avait réuni les signatures nécessaires, mais trop tard.

Le vote de ce mercredi a été particulier à plus d’un titre. En effet, les membres du MR, même si des dissensions existent en son sein sur le sujet, ont eu pour consigne de voter contre de la désignation de l’échevine de leur majorité, tandis que l’opposition (Écolo, PTB et des anciens membres des Engagés) se sont prononcés pour.

”C’est un moment historique pour notre commune, avec ce choix d’une échevine issue de la diversité. J’ai envie de pleurer”, a déclaré Taoufik Hamzaoui, conseiller communal Écolo, juste après le vote, regrettant que cette désignation ait “presque été empêchée par le partenaire de la majorité”, dénonçant “l’hypocrisie du MR de Molenbeek” et assurant que “les Molenbeekois retiendront ça aux élections de 2024”.

Il a ensuite été beaucoup question du président du MR, Georges-Louis Bouchez, Didier Block (PTB) dénonçant son ingérence dans la commune, tandis qu’Ahmed El Khannouss (Molenbeek Autrement, Ex-Engagés) a qualifié le libéral “d’Alain Destexhe version 2023.”

”Des défections du côté du PS”

”Il y a cinq défections du côté du PS”, a toutefois fait observer un élu libéral, pointant le fait que, selon lui, tous les élus socialistes n’avaient pas voté en faveur de l’échevine. La bourgmestre Catherine Moureaux a contesté les chiffres qui sont, de toute façon, invérifiables puisque le vote s’est tenu à bulletin secret. Reste que le MR (Liste du bourgmestre) ne dispose que de 12 sièges, tandis que le non a récolté 16 votes, pour une abstention. Et que l’opposition s’était engagée à soutenir Saliha Raiss.

”L’instrumentalisation du foulard n’est pas l’apanage de l’extérieur, elle est aussi à l’œuvre ici ce soir, a déclaré Catherine Moureaux, l’air grave. Je dirais juste à Saliha de s’accrocher, tu es la bienvenue dans le Collège, quoi qu’on en dise.”

Le MR n’a pas tardé à réagir via son président, Georges-Louis Bouchez, qui a dénoncé “une nouvelle atteinte à la neutralité de l’État et au vivre ensemble” et a annoncé “le dépôt d’un recours auprès du ministre des Pouvoirs locaux Bernard Clerfayt qui prendra attitude.”