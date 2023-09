Il aura passé quarante ans en politique active. Siégeant à La Chambre, au Sénat et au Parlement wallon, André Antoine (les Engagés), 63 ans ne sera plus candidat à la Région wallonne lors du scrutin du 9 juin 2024. “C’est une décision que nous avons prise en famille, au début de cette législature. Je l’ai annoncé à mon président en juin 2022. Mais je resterai très actif au Parlement wallon, jusqu’à la fin de la législature”, explique celui qui est intervenu 1 355 fois au Parlement sous cette législature.

C’est à 23 ans qu’il entame son parcours politique. En 1983, jeune diplômé de l’UCL – il a décroché une licence en droit et une licence en économie européenne ‐, il entre au service de Gérard Deprez, alors président du PSC. En 1985, “par miracle”, dit-il, il est élu à La Chambre, à 25 ans. Il est le plus jeune député de Belgique, ce qui lui vaudra le surnom de “bébé Antoine”. “Nous ne pensions pas obtenir le siège, j’étais deuxième sur la liste. Via l’apparentement, finalement, j’ai été élu, je l’ai appris à 6 heures du matin.”

André Antoine aura une longue vie de parlementaire. C’est sous la législature arc-en-ciel (1999-2004) en Wallonie, alors que son parti opère sa mue dans l’opposition pour devenir le CDH qu’il marque les esprits. Il ferraille avec les ministres de la majorité, singulièrement avec son meilleur ennemi Michel Daerden (PS). En 2004, il devient ministre. Il le restera pendant dix années. Dix années “usantes” de son propre aveu, durant lesquelles il n’aura pas toujours eu bonne presse. L’affaire Sagawé – du nom d’un scandale urbanistique – ou la gestion de la dette wallonne – même s’il faut bien avouer qu’elle est plus inquiétante aujourd’hui qu’à son époque – le minent. Lui, dont le rire aigu et puissant attire l’attention ne rira parfois même plus du tout. “J’ai la conviction qu’il faut limiter à deux le nombre de mandats ministériels, confie-t-il aujourd’hui. Avec le temps, un ministre n’ose plus faire de choses radicales. Il ménage sa monture pour aller plus loin.”

André Antoine garde toutefois des bons souvenirs de cette période. Et évoque avec une certaine fierté les dossiers qu’il a portés à l’époque. “Le plan Airbag que j’ai lancé existe toujours, le centre de sport de haut niveau de Louvain-la-Neuve, le plan hockey”.

Solwatt, un bon et un mauvais souvenir

Solwatt, le mécanisme visant à encourager la filière photovoltaïque grâce à de très généreux certificats verts, est pour lui, tout à la fois un mauvais et un bon souvenir. Tout en rappelant que lorsque le problème financier est apparu, c’était un autre que lui qui gérait le dossier, il avoue : “Malgré tous les reproches sur ce plan, in fine, on constate aujourd’hui que c’était un choix juste vu le nombre de personnes qui continuent à installer des panneaux”.

Qui va le remplacer comme chef de file du parti dans le Brabant wallon ? “Ce n’est pas encore décidé, nous y travaillons”.

André Antoine qui fut aussi bourgmestre de Perwez (2001-2018) continuera à être actif, très actif même. À son âge, il se voit mal ne plus rien faire du tout. “En 1987, j’allais devenir papa et il n’existait pas de crèches près de chez nous. Ma femme m’a alors dit que ça valait bien la peine de faire de la politique et de ne pas agir. Alors j’ai créé une crèche. Désormais, j’en gère dix comme administrateur délégué. Nous en construisons une onzième et quatre autres sont prévues. Je vais donc y travailler à temps plein, en plus de mes fonctions de président d’une maison de retraite et d’un centre de formation. Deux autres structures que j’ai créées. Cela représente 150 membres du personnel. Je reste donc actif. Bébé Antoine s’occupe de bébés”, explique-t-il hilare. Et puis, il y a encore le scrutin communal d’octobre 2024. Pour l’heure, il ne sait pas encore s’il se présentera. “C’est une autre histoire”, conclut-il.