Le bourgmestre d'Ostende Bart Tommelein (Open Vld) a été testé positif au coronavirus, annonce la ville côtière mercredi dans un communiqué.

Il ne présente actuellement pas de symptômes préoccupants. Bart Tommelein devait se rendre mardi à l'hôpital pour un examen prévu de longue date, consécutif à une visite chez le cardiologue en janvier dernier.

Si l'examen a montré que tout allait bien pour son cœur, les médecins ont remarqué des taches aux poumons. Ils ont alors décidé d'effectuer le test du coronavirus.

Le bourgmestre a été informé mercredi que ce test était positif. M. Tommelein ne présente pas de symptômes graves et se sent bien. Sa famille doit maintenant rester isolée pendant dix jours à la maison. Le bourgmestre continuera à travailler comme d'habitude, mais de chez lui et sans contacts physiques avec d'autres personnes.